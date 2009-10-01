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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Штурм
Галатасарай - Штурм: обзор матча 01 октября 2009
Галатасарай
01.10.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
63'
М. Барош
45'
Д. Байхлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Штурм
Замена
К. Лаврич
️️️️
Д. Байхлер
Замена
Ш. Нонда
️️️️
М. Барош
Замена
М. Сарп
️️️️
М. Топал
Замена
М. Преттенталер
️️️️
Х. Буква
Желтая карточка
С. Сариоглу
Желтая карточка
Э. Ашык
ГОЛ! 1:1!
М. Барош
Замена
Г. Кьюэлл
️️️️
А. Акман
ГОЛ! 0:1!
Д. Байхлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Леонардо Франко
ВР
76
Сервет Четин
ЦЗ
21
Эмре Ашык
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
18
Айхан Акман
ЦП
8
Элано
ЦП
12
Абдул-Кадер Кейта
ПП
27
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Франк Райкард
Штурм
1
Кристиан Гратцей
ВР
18
Илья Канделаки
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
89
Якоб Яншер
ЦП
6
Петр Глинка
ЦП
6
Мануэль Вебер
ЦП
10
Самир Муратович
АП
28
Даниэль Байхлер
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Галатасарай
1
Айкут Эрчетин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
16
Мустафа Сарп
ЦП
20
Шабани Нонда
ЦФ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
99
Гарри Кьюэлл
ЦФ
Штурм
12
Андреас Луксе
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
24
Лука Таушманн
ЦЗ
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
29
Сандро Фода
ЦП
30
Доминик Хасслер
ЦФ
30
Клемен Лаврич
ЦФ
4-5-1
1
Франко
76
Четин
22
Балта
55
Сариоглу
21
Ашык
5
Топал
66
Туран
18
Акман
8
Элано
12
Кейта
27
Барош
4-4-1-1
1
Гратцей
17
Эренрайх
6
Зоннляйтнер
23
Шильденфельд
18
Канделаки
89
Яншер
6
Глинка
6
Вебер
10
Буква
10
Муратович
28
Байхлер
27
Барош
20
Нонда
20
Нонда
27
Барош
5
Топал
16
Сарп
16
Сарп
5
Топал
18
Акман
99
Кьюэлл
99
Кьюэлл
18
Акман
10
Буква
5
Преттенталер
5
Преттенталер
10
Буква
28
Байхлер
30
Лаврич
30
Лаврич
28
Байхлер
Остались в запасе
Галатасарай
Штурм
1
Айкут Эрчетин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Франк Райкард
24
Лука Таушманн
ЦЗ
30
Доминик Хасслер
ЦФ
29
Сандро Фода
ЦП
12
Андреас Луксе
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
1
Айкут Эрчетин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Остались в запасе
24
Лука Таушманн
ЦЗ
30
Доминик Хасслер
ЦФ
29
Сандро Фода
ЦП
12
Андреас Луксе
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
Главный тренер
Франк Райкард
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Галатасарай - Штурм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Али Сами Йен (снесен)
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