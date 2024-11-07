Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Нир Биттон
Статистика
Нир Биттон - статистика
Завершил карьеру
30 октября 1991 (34)
#55 | Полузащитник
Израиль
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Шотландия. Премьер-лига 2019/2020
Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019
Шотландия. Премьер-лига 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Шотландия. Плей-офф 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Шотландия. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 тур
Аякс
5 : 0
07.11.2024
Маккаби
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Маккаби
1 : 2
24.10.2024
Реал Сосьедад
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Маккаби
0 : 2
03.10.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Брага
2 : 1
26.09.2024
Маккаби
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби
64' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Маккаби
3 : 0
22.08.2024
ТСЦ Бачка Топола
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 0
15.08.2024
Паневежис
74' - 90'
Главные новости
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
Видео
Месси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
Видео
Холанд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
Вчера, 22:55
Талалаев определил лучшего полузащитника РПЛ: «Мне такие нравятся»
Вчера, 22:00
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+