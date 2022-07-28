Нир Биттон - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Нир
|Фамилия
|Биттон
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 1991 (31 год)
|Имя
|Нир
|Фамилия
|Биттон
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -125'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|18.08.2022
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|11.08.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|04.08.2022
|1' -63'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:0
|Арис (Салоники)
|28.07.2022
|75' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:0
|Зиря (Зиря)