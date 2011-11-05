Игнасио Лорес Варела - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Игнасио
|Фамилия
|Лорес Варела
|Команда
|Варезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Имя
|Игнасио
|Фамилия
|Лорес Варела
|Команда
|Варезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Палермо
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|66' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Палермо (Палермо)
|21.12.2011
|Был в запасе
|Новара (Новара)
|2:2
|Палермо (Палермо)
|18.12.2011
|65' -90'
|Катания (Катания)
|2:0
|Палермо (Палермо)
|10.12.2011
|63' -90'
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Чезена (Чезена)
|04.12.2011
|1' -66'
|Парма (Парма)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|27.11.2011
|42' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|20.11.2011
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Палермо (Палермо)
|05.11.2011
|20' -90'
|Палермо (Палермо)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|74'