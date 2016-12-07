Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011