Александру Мэцел - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Мэцел
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Констанца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 1989 (33 года)
|Рост
|177
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Мэцел
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Констанца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 1989 (33 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2016
|85' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Динамо (Загреб)
|22.11.2016
|1' -15'
|Динамо (Загреб)
|0:1
|Лион (Лион)
|02.11.2016
|45' -90'
|Севилья (Севилья)
|4:0
|Динамо (Загреб)
|18.10.2016
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|24.08.2016
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:2
|Динамо (Загреб)
|16.08.2016
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|02.08.2016
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|0:1
|Динамо (Загреб)
|26.07.2016
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|2:0
|Динамо (Тбилиси)
|20.07.2016
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|3:2
|Вардар (Скопье)
|12.07.2016
|1' -90'
|Вардар (Скопье)
|1:2
|Динамо (Загреб)