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Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Динамо Загреб
Зальцбург - Динамо Загреб: обзор матча 24 августа 2016
Зальцбург
24.08.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо Загреб
22'
В. Лазаро
87'
Ж. Фернандес
95'
Э. Судани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Динамо Загреб
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
120'
+1
Красная карточка
К. Швеглер
105'
+1
Желтая карточка
Д. Самассеку
103'
95'
ГОЛ! 1:2!
Э. Судани
87'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Фернандес
Пас отдал
Г. Шильденфельд
83'
Замена
Г. Шильденфельд
️️️️
Д. Антолич
78'
Желтая карточка
П. Стоянович
73'
Замена
Д. Павичич
️️️️
Жонас
Замена
Т. Минамино
️️️️
Вандерсон
67'
63'
Замена
А. Чорич
️️️️
А. Энрикес
Замена
Д. Самассеку
️️️️
В. Лазаро
61'
60'
Желтая карточка
Жонас
Замена
С. Ляйнер
️️️️
К. Швеглер
45'
31'
Желтая карточка
Л. Сигали
Желтая карточка
В. Лазаро
22'
ГОЛ! 1:0!
В. Лазаро
Пас отдал
Х. Сориано
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
94
Вандерсон
ПП
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Жонас
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
26
Марко Рог
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Златко Кранчар
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Динамо Загреб
1
Адриан Шемпер
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
77
Александру Мэцел
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
25
Боян Кнежевич
ЦП
19
Анте Чорич
АП
3-2-3-1
33
Вальке
27
Швеглер
15
Чалета-Цар
13
Хинтереггер
17
Ульмер
19
Лазаро
27
Лаймер
23
Бериша
94
Вандерсон
19
Сориано
3-3-1-3
82
Эдуарду
30
Стоянович
30
Сигали
32
Бенкович
5
Жонас
8
Антолич
19
Пиварич
26
Рог
2
Судани
10
Фернандес
9
Энрикес
27
Швеглер
22
Ляйнер
22
Ляйнер
27
Швеглер
19
Лазаро
18
Самассеку
18
Самассеку
19
Лазаро
94
Вандерсон
7
Минамино
7
Минамино
94
Вандерсон
8
Антолич
23
Шильденфельд
23
Шильденфельд
8
Антолич
5
Жонас
24
Павичич
24
Павичич
5
Жонас
9
Энрикес
19
Чорич
19
Чорич
9
Энрикес
Остались в запасе
Зальцбург
Динамо Загреб
23
Чикан Станкович
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
1
Адриан Шемпер
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
25
Боян Кнежевич
ЦП
Главный тренер
Златко Кранчар
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
25
Боян Кнежевич
ЦП
Главный тренер
Златко Кранчар
Статистика матча Зальцбург - Динамо Загреб
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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