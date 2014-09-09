Карлос Пеппе - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Пеппе
|Команда
|Сан-Хулиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1983 (40 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Пеппе
|Команда
|Сан-Хулиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 января 1983 (40 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андорра
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2015
|Был в запасе
|Уэльс
|2:0
|Андорра
|10.10.2015
|86' -90'
|Андорра
|1:4
|Бельгия
|06.09.2015
|81' -90'
|Босния и Герцеговина
|3:0
|Андорра
|03.09.2015
|Был в запасе
|Израиль
|4:0
|Андорра
|12.06.2015
|79' -90'
|Андорра
|1:3
|Кипр
|13.10.2014
|1' -83'
|Андорра
|1:4
|Израиль
|10.10.2014
|Был в запасе
|Бельгия
|6:0
|Андорра
|09.09.2014
|1' -53'
|Андорра
|1:2
|Уэльс
|45'