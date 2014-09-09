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    Карлос Пеппе - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Карлос
    Фамилия Пеппе
    Команда Сан-Хулиа
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 января 1983 (40 лет)
    Рост 171
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андорра 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2015 Был в запасе Уэльс 2:0 Андорра
    10.10.2015 86' -90' Андорра 1:4 Бельгия
    06.09.2015 81' -90' Босния и Герцеговина 3:0 Андорра
    03.09.2015 Был в запасе Израиль 4:0 Андорра
    12.06.2015 79' -90' Андорра 1:3 Кипр
    13.10.2014 1' -83' Андорра 1:4 Израиль
    10.10.2014 Был в запасе Бельгия 6:0 Андорра
    09.09.2014 1' -53' Андорра 1:2 Уэльс
    45'
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