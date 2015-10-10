Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Андорра - Бельгия
Андорра - Бельгия: обзор матча 10 октября 2015
Андорра
10.10.2015, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 9 тур
1 : 4
Завершен
Бельгия
51'
И. Лима (П)
19'
Р. Наингголан
42'
К. Де Брюйне
56'
Э. Азар (П)
64'
Л. Депуатр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Бельгия
Замена
К. Пеппе
️️️️
М. Виейра
86'
Желтая карточка
М. Гарсия
83'
81'
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
Т. Менье
79'
Замена
З. Баккали
️️️️
Э. Азар
78'
Пенальти не реализован!
Э. Азар
Желтая карточка
Г. Риера
77'
Замена
Г. Риера
️️️️
В. Морейра
73'
72'
Желтая карточка
Л. Депуатр
72'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Д. Мертенс
64'
ГОЛ! 1:4!
Л. Депуатр
Пас отдал
Д. Мертенс
Замена
А. Родригес
️️️️
О. Сонеже
62'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Э. Азар
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Лима
51'
42'
ГОЛ! 0:2!
К. Де Брюйне
Желтая карточка
О. Сонеже
41'
28'
Желтая карточка
Д. Лукаку
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
Д. Лукаку
Желтая карточка
М. Ребес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
17
Виктор Морейра
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Раджа Наингголан
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Лоран Депуатр
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
19
Иван Лоренцо
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Габриэль Риера
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Луис Педро Каванда
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Маруан Феллайни
ЦП
16
Свен Кумс
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-3-1
13
Поль
18
Рубио
4
Ребес
15
Сан Николас
6
Лима
5
Льовера
21
Гарсия
17
Морейра
8
Виейра
9
Санчес
3-3-2-2
12
Миньоле
15
Менье
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
4
Наингголан
6
Витсель
21
Лукаку
7
Де Брюйне
10
Азар
14
Мертенс
20
Депуатр
4
Сонеже
20
Родригес
20
Родригес
4
Сонеже
8
Виейра
14
Пеппе
14
Пеппе
8
Виейра
17
Морейра
9
Риера
9
Риера
17
Морейра
10
Азар
11
Баккали
11
Баккали
10
Азар
15
Менье
2
Каванда
2
Каванда
15
Менье
14
Мертенс
22
Шадли
22
Шадли
14
Мертенс
Остались в запасе
Андорра
Бельгия
1
Хосеп Гомес
ВР
19
Иван Лоренцо
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
13
Матс Селс
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
8
Маруан Феллайни
ЦП
16
Свен Кумс
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
19
Иван Лоренцо
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
8
Маруан Феллайни
ЦП
16
Свен Кумс
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Андорра - Бельгия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
0 : 0
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Эстади Насьонал
Новости команд
Все
Андорра
Бельгия
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
19:50
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
13:13
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
00:41
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 21:35
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
Вчера, 10:20
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
19:50
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
Вчера, 10:20
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
13:13
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
00:41
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+