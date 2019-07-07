Ислам Тлупов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Ислам
|Фамилия
|Тлупов
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Ислам
|Фамилия
|Тлупов
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2019
|77' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Томь (Томск)