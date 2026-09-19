Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ислам Тлупов - статистика

Спартак-Нальчик
23 марта 1994 (32), Нальчик
#11 | Нападающий
188 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Дружба
2 : 1
19.09.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ангушт
1 : 2
12.09.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
05.09.2026
Нарт
1' - 54'
36'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Севастополь
1 : 0
29.08.2026
Спартак-Нальчик
76' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Волгарь
3 : 0
26.08.2026
Спартак-Нальчик
62' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-Нальчик
12
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Дружба
2 : 1
19.09.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ангушт
1 : 2
12.09.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
05.09.2026
Нарт
1' - 54'
36'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Севастополь
1 : 0
29.08.2026
Спартак-Нальчик
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Заря Луганск РФ
2 : 2
16.08.2026
Спартак-Нальчик
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Спартак-Нальчик
0 : 3
08.08.2026
Ростов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Кызылташ
2 : 3
01.08.2026
Спартак-Нальчик
54' - 90'
78'
76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
25.07.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
31' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Нарт
1 : 0
23.05.2026
Спартак-Нальчик
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
16.05.2026
Ангушт
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
08.05.2026
Дружба
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
02.05.2026
Нефтяник
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Спартак-Нальчик
4 : 1
04.04.2026
Победа
Был в запасе
Главные новости
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
Вчера, 22:55
Талалаев определил лучшего полузащитника РПЛ: «Мне такие нравятся»
Вчера, 22:00
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
Вчера, 21:25
11
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
Вчера, 21:08
2
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
Вчера, 20:59
5
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
Вчера, 20:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+