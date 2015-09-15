Конор МакАлени - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Конор
|Фамилия
|МакАлени
|Команда
|Флитвуд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Конор
|Фамилия
|МакАлени
|Команда
|Флитвуд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2015
|1' -46'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|1:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|24.10.2015
|61' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:3
|Брентфорд (Лондон)
|77'
|20.10.2015
|46' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:3
|Престон (Престон)
|17.10.2015
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|04.10.2015
|1' -71'
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Фулхэм (Лондон)
|26.09.2015
|59' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|19.09.2015
|69' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|15.09.2015
|74' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)