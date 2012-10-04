Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михай Костя - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Михай
    Фамилия Костя
    Команда ФКСБ
    Состав Молодежный
    Родной город Драгашани
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 мая 1988 (34 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2013 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 2:0
    (4:2)п    		 Аякс (Амстердам)
    14.02.2013 82' -90' Аякс (Амстердам) 2:0 ФКСБ (Бухарест)
    06.12.2012 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
    23.11.2012 32' -90' ФКСБ (Бухарест) 1:5 Штутгарт (Штутгарт)
    83'
    08.11.2012 1' -90' Мольде (Мольде) 1:2 ФКСБ (Бухарест)
    25.10.2012 55' -90' ФКСБ (Бухарест) 2:0 Мольде (Мольде)
    04.10.2012 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 1:0 Копенгаген (Копенгаген)
    • Читайте нас: 
    11