Михай Костя - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Михай
|Фамилия
|Костя
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Драгашани
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Имя
|Михай
|Фамилия
|Костя
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Драгашани
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2013
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|2:0
(4:2)п
|Аякс (Амстердам)
|14.02.2013
|82' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:0
|ФКСБ (Бухарест)
|06.12.2012
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|23.11.2012
|32' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:5
|Штутгарт (Штутгарт)
|83'
|08.11.2012
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|1:2
|ФКСБ (Бухарест)
|25.10.2012
|55' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:0
|Мольде (Мольде)
|04.10.2012
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|Копенгаген (Копенгаген)