Байано - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Вандерсон
|Фамилия
|Соуза Карнейро
|Команда
|Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Коррентина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Вандерсон
|Фамилия
|Соуза Карнейро
|Команда
|Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Коррентина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брага
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|1' -90'
|Брага (Брага)
|2:4
|Шахтер (Донецк)
|24.11.2016
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:2
|Брага (Брага)
|03.11.2016
|1' -90'
|Брага (Брага)
|3:1
|Коньяспор (Конья)
|20.10.2016
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|1:1
|Брага (Брага)
|29.09.2016
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Брага (Брага)
|15.09.2016
|1' -90'
|Брага (Брага)
|1:1
|Гент (Гент)