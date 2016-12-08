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Байано
Статистика
Байано - статистика
Завершил карьеру
23 февраля 1987 (39), Коррентина
#2 | Защитник
178 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Португалия. Примейра 2015/2016
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брага
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Брага
2 : 4
08.12.2016
Шахтер
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Гент
2 : 2
24.11.2016
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Брага
3 : 1
03.11.2016
Коньяспор
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Коньяспор
1 : 1
20.10.2016
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Шахтер
2 : 0
29.09.2016
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Брага
1 : 1
15.09.2016
Гент
1' - 90'
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