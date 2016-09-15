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    Байано - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Вандерсон
    Фамилия Соуза Карнейро
    Команда Насьональ
    Состав Основной
    Родной город Коррентина
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брага 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 1' -90' Брага (Брага) 2:4 Шахтер (Донецк)
    24.11.2016 1' -90' Гент (Гент) 2:2 Брага (Брага)
    03.11.2016 1' -90' Брага (Брага) 3:1 Коньяспор (Конья)
    20.10.2016 1' -90' Коньяспор (Конья) 1:1 Брага (Брага)
    29.09.2016 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:0 Брага (Брага)
    15.09.2016 1' -90' Брага (Брага) 1:1 Гент (Гент)
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