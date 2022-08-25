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Андре Мартинш
Статистика
Андре Мартинш - статистика
Завершил карьеру
21 января 1990 (36), Санта Мария де Фейра
#28 | Полузащитник
166 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2019/2020
Греция. Суперлига 2017/2018
Греция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Португалия. Примейра 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Португалия. Примейра 2014/2015
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хапоэль БШ
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль БШ
2 : 1
25.08.2022
Университатя
Был в запасе
105'
Лига конференций, 4 раунд
Университатя
1 : 1
18.08.2022
Хапоэль БШ
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль БШ
3 : 1
11.08.2022
Лугано
1' - 19'
Лига конференций, 3 раунд
Лугано
0 : 2
04.08.2022
Хапоэль БШ
1' - 63'
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Мн
0 : 1
28.07.2022
Хапоэль БШ
1' - 81'
Лига конференций, 2 раунд
Хапоэль БШ
2 : 1
21.07.2022
Динамо Мн
1' - 90'
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