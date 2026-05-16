Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Роман Буэсс - статистика

Винтертур
21 сентября 1992 (34)
#9 | Нападающий
183 см
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
24
3/-1
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
1' - 58'
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
70' - 90'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
0 : 2
11.04.2026
Грассхоппер
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
2 : 1
04.04.2026
Винтертур
80' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
0 : 2
22.03.2026
Базель
1' - 67'
7'
7'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Сьон
1 : 1
07.03.2026
Винтертур
1' - 46'
15'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Винтертур
1 : 1
03.03.2026
Серветт
46' - 90'
54'
50'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
28.02.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Винтертур
0 : 3
25.02.2026
Тун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Винтертур
1 : 5
18.02.2026
Санкт-Галлен
72' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Янг Бойз
6 : 1
14.02.2026
Винтертур
1' - 90'
59'
6'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Цюрих
3 : 0
11.02.2026
Винтертур
74' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Винтертур
1 : 1
07.02.2026
Лугано
1' - 71'
41'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Винтертур
2 : 1
31.01.2026
Лозанна-Спорт
1' - 66'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лугано
4 : 1
24.01.2026
Винтертур
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
2 : 0
14.01.2026
Винтертур
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 4
16.12.2025
Тун
79' - 90'
80'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
2 : 2
13.12.2025
Винтертур
86' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 2
07.12.2025
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
1 : 3
29.11.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
5 : 0
22.11.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Винтертур
0 : 1
08.11.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Винтертур
4 : 2
01.11.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
3 : 0
18.10.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Винтертур
2 : 4
05.10.2025
Лугано
88' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Серветт
4 : 0
27.09.2025
Винтертур
1' - 73'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
2 : 3
14.09.2025
Сьон
1' - 90'
85'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Винтертур
1 : 3
30.08.2025
Цюрих
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
2 : 2
24.08.2025
Винтертур
64' - 90'
Главные новости
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
10
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
2
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
3
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
6
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
9
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
1
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+