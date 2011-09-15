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    Джимми Де Йонге - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Джимми
    Фамилия Де Йонге
    Команда Локерен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 февраля 1992 (31 год)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2012 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 0:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    16.12.2011 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Брага (Брага)
    30.11.2011 1' -90' Марибор (Марибор) 3:4 Брюгге (Брюгге)
    42'
    04.11.2011 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    20.10.2011 61' -90' Брюгге (Брюгге) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    29.09.2011 74' -90' Брага (Брага) 1:2 Брюгге (Брюгге)
    15.09.2011 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 2:0 Марибор (Марибор)
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