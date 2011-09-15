Джимми Де Йонге - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Джимми
|Фамилия
|Де Йонге
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Джимми
|Фамилия
|Де Йонге
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2012
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|16.12.2011
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Брага (Брага)
|30.11.2011
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|3:4
|Брюгге (Брюгге)
|42'
|04.11.2011
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|20.10.2011
|61' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|29.09.2011
|74' -90'
|Брага (Брага)
|1:2
|Брюгге (Брюгге)
|15.09.2011
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Марибор (Марибор)