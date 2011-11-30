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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марибор - Брюгге
Марибор - Брюгге: обзор матча 30 ноября 2011
Марибор
30.11.2011, среда, 22:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
3 : 4
Завершен
Брюгге
11'
Д. Волаш
51'
Р. Донк (АГ)
68'
Д. Волаш
74'
Н. Дирар
77'
Н. Дирар
82'
Д. Акпала
90'
Р. Донк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Брюгге
Желтая карточка
Н. Дирар
ГОЛ! 3:4!
Р. Донк
Пас отдал
Б. Влеминкс
Желтая карточка
А. Мертель
Замена
Р. Берич
️️️️
М. Таварес
Замена
Э. Великонья
️️️️
Г. Цвиянович
ГОЛ! 3:3!
Д. Акпала
Пас отдал
Т. Менье
ГОЛ! 3:2!
Н. Дирар
Замена
З. Лесьяк
️️️️
А. Ибраими
Замена
В. Васкес
️️️️
В. Оджиджа-Офое
ГОЛ! 3:1!
Н. Дирар
ГОЛ! 3:0!
Д. Волаш
Пас отдал
М. Таварес
Замена
Д. Акпала
️️️️
Л. Рафаэлов
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Донк
Желтая карточка
Г. Цвиянович
+2
Желтая карточка
Р. Донк
Желтая карточка
М. Таварес
+2
Желтая карточка
Д. Де Йонге
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
ГОЛ! 1:0!
Д. Волаш
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
32
Аргус
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
70
Алеш Мертель
ОП
78
Деян Мезга
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
4
Йован Видович
ЦЗ
36
Алеш Майер
ЦЗ
5
Желько Филипович
ОП
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
23
Этьен Великонья
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
5
Яннес Ванстеенкисте
ЦЗ
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
41
Тиболт ван Акер
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
3-1-3-3
33
Ханданович
32
Аргус
26
Райчевич
24
Трайковски
70
Мертель
14
Цвиянович
78
Мезга
22
Потокар
9
Ибраими
9
Таварес
17
Волаш
3-2-4-1
33
Кужович
21
Де Йонге
4
Хофкенс
4
Донк
12
Менье
2
Альмебек
11
Рафаэлов
8
Дирар
8
Оджиджа-Офое
25
Зимлинг
18
Влеминкс
9
Ибраими
31
Лесьяк
31
Лесьяк
9
Ибраими
14
Цвиянович
23
Великонья
23
Великонья
14
Цвиянович
9
Таварес
9
Берич
9
Берич
9
Таварес
8
Оджиджа-Офое
7
Васкес
7
Васкес
8
Оджиджа-Офое
11
Рафаэлов
17
Акпала
17
Акпала
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Марибор
Брюгге
50
Марко Придигар
ВР
4
Йован Видович
ЦЗ
36
Алеш Майер
ЦЗ
5
Желько Филипович
ОП
Главный тренер
Дарко Миланич
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
41
Тиболт ван Акер
ЦП
5
Яннес Ванстеенкисте
ЦЗ
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
Главный тренер
Кристоф Даум
Остались в запасе
50
Марко Придигар
ВР
4
Йован Видович
ЦЗ
36
Алеш Майер
ЦЗ
5
Желько Филипович
ОП
Остались в запасе
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
41
Тиболт ван Акер
ЦП
5
Яннес Ванстеенкисте
ЦЗ
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
Главный тренер
Дарко Миланич
Главный тренер
Кристоф Даум
Статистика матча Марибор - Брюгге
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
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