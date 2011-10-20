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Брюгге - Бирмингем Сити
Брюгге - Бирмингем Сити: обзор матча 20 октября 2011
Брюгге
20.10.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
3'
Д. Акпала
26'
Д. Мерфи
90+9'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Бирмингем Сити
+9
ГОЛ! 1:2!
К. Вуд
Замена
Л. Риджуэлл
️️️️
П. Ибаньес
Желтая карточка
У. Эллиотт
Замена
Ф. Дешилдер
️️️️
Д. Блондель
Желтая карточка
Д. Спектор
Замена
К. Вуд
️️️️
Н. Жигич
Замена
М. Кинг
️️️️
А. Руни
Желтая карточка
Н. Зимлинг
Замена
Т. Менье
️️️️
Л. Рафаэлов
Замена
Д. Де Йонге
️️️️
Я. Ванстеенкисте
Желтая карточка
Н. Жигич
Желтая карточка
Д. Блондель
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
У. Эллиотт
ГОЛ! 1:0!
Д. Акпала
Пас отдал
Н. Дирар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
5
Яннес Ванстеенкисте
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Бирмингем Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
9
Адам Руни
ЦФ
Брюгге
20
Свен Дхуст
ВР
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
27
Натан Редмонд
ЦП
14
Моргаро Гомис
ЦФ
9
Марлон Кинг
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-5-1
26
Коосеманс
2
Альмебек
5
Ванстеенкисте
4
Донк
2
Хогли
11
Блондель
25
Зимлинг
8
Дирар
8
Оджиджа-Офое
11
Рафаэлов
17
Акпала
4-4-2
13
Майхилл
8
Н'Дав
19
Ибаньес
13
Колдуэлл
23
Спектор
3
Мерфи
14
Бурк
15
Эллиотт
18
Фахи
9
Руни
19
Жигич
11
Блондель
26
Дешилдер
26
Дешилдер
11
Блондель
5
Ванстеенкисте
21
Де Йонге
21
Де Йонге
5
Ванстеенкисте
11
Рафаэлов
12
Менье
12
Менье
11
Рафаэлов
19
Ибаньес
24
Риджуэлл
24
Риджуэлл
19
Ибаньес
9
Руни
9
Кинг
9
Кинг
9
Руни
19
Жигич
9
Вуд
9
Вуд
19
Жигич
Остались в запасе
Брюгге
Бирмингем Сити
41
Тиболт ван Акер
ЦП
20
Свен Дхуст
ВР
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
21
Колин Дойл
ВР
22
Жан Босежур
ЛП
27
Натан Редмонд
ЦП
14
Моргаро Гомис
ЦФ
Остались в запасе
41
Тиболт ван Акер
ЦП
20
Свен Дхуст
ВР
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
21
Колин Дойл
ВР
22
Жан Босежур
ЛП
27
Натан Редмонд
ЦП
14
Моргаро Гомис
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Статистика матча Брюгге - Бирмингем Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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