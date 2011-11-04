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Бирмингем Сити - Брюгге
Бирмингем Сити - Брюгге: обзор матча 04 ноября 2011
Бирмингем Сити
04.11.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа H, 4 тур
2 : 2
Завершен
Брюгге
55'
Ж. Босежур
74'
М. Кинг (П)
39'
Т. Менье
44'
Д. Акпала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Брюгге
+3
Желтая карточка
Б. Влеминкс
Замена
М. Альмебек
️️️️
Т. ван Акер
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
В. Васкес
Замена
Б. Влеминкс
️️️️
Д. Акпала
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Кинг
Желтая карточка
Г. Н'Дав
Замена
К. Вуд
️️️️
Н. Жигич
Замена
М. Кинг
️️️️
А. Руни
Замена
К. Бурк
️️️️
У. Эллиотт
Желтая карточка
Р. Донк
Желтая карточка
В. Кужович
Желтая карточка
Н. Жигич
ГОЛ! 1:2!
Ж. Босежур
ГОЛ! 0:2!
Д. Акпала
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
ГОЛ! 0:1!
Т. Менье
Пас отдал
В. Васкес
Желтая карточка
Д. Акпала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
9
Адам Руни
ЦФ
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
5
Яннес Ванстеенкисте
ЦЗ
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Бирмингем Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
9
Марлон Кинг
ЦФ
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
4-4-2
21
Дойл
13
Колдуэлл
23
Спектор
8
Н'Дав
19
Ибаньес
22
Босежур
3
Мерфи
15
Эллиотт
18
Фахи
9
Руни
19
Жигич
4-5-1
33
Кужович
12
Менье
15
ван Гейсегем
4
Донк
5
Ванстеенкисте
41
ван Акер
7
Васкес
8
Дирар
25
Зимлинг
8
Оджиджа-Офое
17
Акпала
15
Эллиотт
14
Бурк
14
Бурк
15
Эллиотт
19
Жигич
9
Вуд
9
Вуд
19
Жигич
9
Руни
9
Кинг
9
Кинг
9
Руни
17
Акпала
18
Влеминкс
18
Влеминкс
17
Акпала
41
ван Акер
2
Альмебек
2
Альмебек
41
ван Акер
7
Васкес
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
7
Васкес
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Брюгге
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
Главный тренер
Адрие Костер
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
Остались в запасе
26
Фрайс Дешилдер
ЦП
21
Джимми Де Йонге
ЦЗ
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
Главный тренер
Адрие Костер
Статистика матча Бирмингем Сити - Брюгге
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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