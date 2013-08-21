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    Кая Рогуль - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Кая
    Фамилия Рогуль
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Родной город Сплит
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 июня 1986 (36 лет)
    Рост 189
    Вес 87
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2013 1' -90' Аустрия (Вена) 4:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    26.11.2013 1' -90' Порту (Порту) 1:1 Аустрия (Вена)
    90'
    06.11.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:0 Аустрия (Вена)
    22.10.2013 1' -90' Аустрия (Вена) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    18.09.2013 1' -90' Аустрия (Вена) 0:1 Порту (Порту)
    27.08.2013 1' -90' Аустрия (Вена) 2:3 Динамо (Загреб)
    17'
    21.08.2013 1' -90' Динамо (Загреб) 0:2 Аустрия (Вена)
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