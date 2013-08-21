Кая Рогуль - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Кая
|Фамилия
|Рогуль
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|189
|Вес
|87
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Кая
|Фамилия
|Рогуль
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|189
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2013
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|4:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|26.11.2013
|1' -90'
|Порту (Порту)
|1:1
|Аустрия (Вена)
|90'
|06.11.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Аустрия (Вена)
|22.10.2013
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2013
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Порту (Порту)
|27.08.2013
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:3
|Динамо (Загреб)
|17'
|21.08.2013
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:2
|Аустрия (Вена)