Анте Буквич - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Буквич
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Задар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1987 (35 лет)
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Буквич
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Задар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1987 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.2013
|89' -90'
|Люксембург
|3:2
|Северная Ирландия
|06.09.2013
|Был в запасе
|Россия
|4:1
|Люксембург
|07.06.2013
|Был в запасе
|Азербайджан
|1:1
|Люксембург
|16.10.2012
|Был в запасе
|Израиль
|3:0
|Люксембург
|12.10.2012
|1' -90'
|Люксембург
|0:6
|Израиль
|11.09.2012
|1' -90'
|Северная Ирландия
|1:1
|Люксембург
|07.09.2012
|1' -90'
|Люксембург
|1:2
|Португалия