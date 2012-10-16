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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Люксембург
Израиль - Люксембург: обзор матча 16 октября 2012
Израиль
16.10.2012, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
3 : 0
Завершен
Люксембург
14'
Т. Хемед
36'
Э. Бен-Басат
48'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Люксембург
86'
Замена
Т. Латерца
️️️️
Д. Да Мота
81'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Р. Петерс
Замена
Ш. Абихазира
️️️️
М. Меликсон
81'
72'
Желтая карточка
Э. Хоффманн
Замена
Х. Эзра
️️️️
Г. Вермут
71'
58'
Желтая карточка
Б. Паял
Замена
Г. Вермут
️️️️
М. Ради
57'
55'
Желтая карточка
М. Мутш
ГОЛ! 3:0!
Т. Хемед
Пас отдал
Э. Габай
48'
46'
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
О. Йоахим
ГОЛ! 2:0!
Э. Бен-Басат
Пас отдал
Б. Натхо
36'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хемед
Пас отдал
Б. Натхо
14'
Желтая карточка
Э. Бен-Басат
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
0
Йоав Цив
ЛЗ
0
Дин Мори
ЦЗ
0
Элад Габай
ЦЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Махаран Ради
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
0
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
0
Гай Блейз
ЦЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
0
Жилль Беттмер
ЦП
11
Шарль Левек
ЦП
6
Рене Петерс
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Дани Амос
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
0
Хен Эзра
ЛП
4
Нир Биттон
ОП
14
Гиль Вермут
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
0
Юваль Шпунгин
ЦП
0
Шимон Абихазира
ЦФ
Люксембург
12
Марк Обервайс
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
15
Анте Буквич
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
4-4-2
0
Ават
0
Цив
0
Габай
0
Кейнан
0
Мори
0
Ради
6
Натхо
0
Альберман
5
Меликсон
0
Бен-Басат
8
Хемед
2-1-5-2
1
Жубер
0
Блейз
4
Хоффманн
10
Паял
0
Беттмер
6
Петерс
18
Янс
17
Мутш
11
Левек
13
Йоахим
9
Да Мота
5
Меликсон
0
Абихазира
0
Абихазира
5
Меликсон
Вермут
0
Эзра
0
Эзра
Вермут
0
Ради
14
Вермут
14
Вермут
0
Ради
9
Да Мота
14
Латерца
14
Латерца
9
Да Мота
6
Петерс
7
Филлипс
7
Филлипс
6
Петерс
13
Йоахим
21
Девилье
21
Девилье
13
Йоахим
Остались в запасе
Израиль
Люксембург
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Дани Амос
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
0
Юваль Шпунгин
ЦП
Главный тренер
Эли Гутман
12
Марк Обервайс
ВР
15
Анте Буквич
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Дани Амос
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
0
Юваль Шпунгин
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Обервайс
ВР
15
Анте Буквич
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Израиль - Люксембург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 0
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Стадион:
Рамат-Ган
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