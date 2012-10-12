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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Люксембург - Израиль
Люксембург - Израиль: обзор матча 12 октября 2012
Люксембург
12.10.2012, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
0 : 6
Завершен
Израиль
4'
М. Ради
12'
Э. Бен-Басат
27'
Т. Хемед
60'
М. Меликсон
73'
Т. Хемед
90'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Израиль
90'
ГОЛ! 0:6!
Т. Хемед
Пас отдал
М. Ради
Пенальти не реализован!
Д. Да Мота
82'
Замена
Э. Хоффманн
️️️️
Б. Паял
78'
77'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Б. Натхо
73'
ГОЛ! 0:5!
Т. Хемед
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
О. Йоахим
61'
60'
ГОЛ! 0:4!
М. Меликсон
57'
Замена
Й. Цив
️️️️
Г. Шиш
55'
Замена
Д. Кейнан
️️️️
Э. Тиби
27'
ГОЛ! 0:3!
Т. Хемед
Пас отдал
Ю. Шпунгин
Замена
Ш. Левек
️️️️
Т. Шнелл
18'
12'
ГОЛ! 0:2!
Э. Бен-Басат
Пас отдал
М. Меликсон
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Ради
Пас отдал
Г. Альберман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
15
Анте Буквич
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
0
Жилль Беттмер
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
0
Галь Шиш
ЛЗ
0
Дин Мори
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
5
Маор Меликсон
ЦП
0
Махаран Ради
ЦП
0
Юваль Шпунгин
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
0
Эден Бен-Басат
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Люксембург
12
Марк Обервайс
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
0
Гай Блейз
ЦЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
6
Рене Петерс
ЦП
11
Шарль Левек
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Дани Амос
ВР
0
Йоав Цив
ЛЗ
0
Элад Габай
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Хен Эзра
ЛП
4
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
14
Гиль Вермут
ЦП
0
Шимон Абихазира
ЦФ
0
Элиран Атар
ЦФ
3-1-4-2
1
Жубер
15
Буквич
7
Филлипс
5
Шнелл
10
Паял
0
Беттмер
17
Мутш
3
Йениш
7
Жерсон
9
Да Мота
13
Йоахим
3-5-2
0
Ават
0
Мори
21
Тиби
0
Шиш
5
Меликсон
0
Шпунгин
0
Альберман
6
Натхо
0
Ради
8
Хемед
0
Бен-Басат
10
Паял
4
Хоффманн
4
Хоффманн
10
Паял
5
Шнелл
11
Левек
11
Левек
5
Шнелл
13
Йоахим
21
Девилье
21
Девилье
13
Йоахим
0
Шиш
0
Цив
0
Цив
0
Шиш
21
Тиби
0
Кейнан
0
Кейнан
21
Тиби
6
Натхо
4
Биттон
4
Биттон
6
Натхо
Остались в запасе
Люксембург
Израиль
0
Гай Блейз
ЦЗ
12
Марк Обервайс
ВР
6
Рене Петерс
ЦП
14
Том Латерца
ЛЗ
18
Лоран Янс
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
0
Шимон Абихазира
ЦФ
0
Элад Габай
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Дани Амос
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
0
Хен Эзра
ЛП
7
Бирам Каял
ЦП
14
Гиль Вермут
ЦП
0
Элиран Атар
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
0
Гай Блейз
ЦЗ
12
Марк Обервайс
ВР
6
Рене Петерс
ЦП
14
Том Латерца
ЛЗ
18
Лоран Янс
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
Остались в запасе
0
Шимон Абихазира
ЦФ
0
Элад Габай
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
0
Дани Амос
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
0
Хен Эзра
ЛП
7
Бирам Каял
ЦП
14
Гиль Вермут
ЦП
0
Элиран Атар
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Люксембург - Израиль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 0
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Информация о матче
Стадион:
Жози Бартель
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