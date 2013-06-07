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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Люксембург
Азербайджан - Люксембург: обзор матча 07 июня 2013
Азербайджан
07.06.2013, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 1
Завершен
Люксембург
71'
Р. Абышов
79'
С. Бенси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Люксембург
Красная карточка
Б. Субашич
85'
Замена
Э. Мамедов
️️️️
А. Абдуллаев
84'
79'
ГОЛ! 1:1!
С. Бенси
Пас отдал
Б. Паял
78'
Замена
Д. Да Мота
️️️️
Т. Латерца
76'
Желтая карточка
Т. Латерца
75'
Желтая карточка
Э. Хоффманн
Желтая карточка
Р. Садигов
74'
Желтая карточка
В. Джавадов
73'
ГОЛ! 1:0!
Р. Абышов
Пас отдал
А. Абдуллаев
71'
Замена
Б. Субашич
️️️️
Р. Амиргулиев
62'
61'
Желтая карточка
С. Бенси
46'
Замена
Б. Паял
️️️️
К. Филлипс
44'
Желтая карточка
М. Мутш
27'
Замена
Т. Латерца
️️️️
М. Джон Девилье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
10
Руфат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
15
Массимо Мартино
ЦЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
21
Владимир Левин
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
18
Ариф Исаев
ЦП
10
Эльвин Мамедов
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
8
Пардис Фарджад-Азад
ЦФ
10
Бранимир Субашич
ЦФ
Люксембург
12
Марк Обервайс
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
15
Анте Буквич
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
6
Рене Петерс
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
3-2-2-2
1
Агаев
14
Садыгов
14
Садигов
0
Абышов
5
Аллахвердиев
0
Шукуров
7
Абдуллаев
19
Амиргулиев
10
Дадашов
0
Джавадов
4-3-3
1
Жубер
4
Хоффманн
2
Шано
7
Филлипс
15
Мартино
18
Янс
7
Жерсон
17
Мутш
11
Бенси
13
Йоахим
21
Девилье
7
Абдуллаев
10
Мамедов
10
Мамедов
7
Абдуллаев
19
Амиргулиев
10
Субашич
10
Субашич
19
Амиргулиев
21
Девилье
14
Латерца
14
Латерца
21
Девилье
7
Филлипс
10
Паял
10
Паял
7
Филлипс
Латерца
9
Да Мота
9
Да Мота
Латерца
Остались в запасе
Азербайджан
Люксембург
18
Ариф Исаев
ЦП
8
Пардис Фарджад-Азад
ЦФ
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
21
Владимир Левин
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
22
Афран Исмаилов
ЦП
Главный тренер
Берти Фогтс
12
Марк Обервайс
ВР
15
Анте Буквич
ЦЗ
6
Рене Петерс
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
18
Ариф Исаев
ЦП
8
Пардис Фарджад-Азад
ЦФ
23
Салахат Агаев
ВР
12
Анар Назиров
ВР
21
Владимир Левин
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
22
Афран Исмаилов
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Обервайс
ВР
15
Анте Буквич
ЦЗ
6
Рене Петерс
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Азербайджан - Люксембург
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 0
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 0
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Михай Фабиан
(Мишкольц)
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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