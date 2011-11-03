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    Жулио Алвеш - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Жулио
    Фамилия Алвеш
    Команда Риу Аве
    Состав Основной
    Родной город Повоа де Варзим
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 июня 1991 (31 год)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бешикташ 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2012 Был в запасе Бешикташ (Стамбул) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    08.03.2012 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:1 Бешикташ (Стамбул)
    24.02.2012 Был в запасе Бешикташ (Стамбул) 0:1 Брага (Брага)
    14.02.2012 Был в запасе Брага (Брага) 0:2 Бешикташ (Стамбул)
    14.12.2011 77' -90' Бешикташ (Стамбул) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    82'
    02.12.2011 90' -90' Маккаби (Тель-Авив) 2:3 Бешикташ (Стамбул)
    03.11.2011 Был в запасе Бешикташ (Стамбул) 1:0 Динамо (Киев)
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