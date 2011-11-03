Жулио Алвеш - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Жулио
|Фамилия
|Алвеш
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Родной город
|Повоа де Варзим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Имя
|Жулио
|Фамилия
|Алвеш
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Родной город
|Повоа де Варзим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бешикташ
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2012
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|08.03.2012
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:1
|Бешикташ (Стамбул)
|24.02.2012
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|0:1
|Брага (Брага)
|14.02.2012
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|0:2
|Бешикташ (Стамбул)
|14.12.2011
|77' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|82'
|02.12.2011
|90' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:3
|Бешикташ (Стамбул)
|03.11.2011
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|1:0
|Динамо (Киев)