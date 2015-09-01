|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимп-Долгопрудный
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Москва (Москва)
|26.10.2015
|1' -59'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.10.2015
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|1:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|27.09.2015
|86' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Химки (Химки)
|15.09.2015
|87' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|01.09.2015
|46' -74'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)