Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Антон Усов
Статистика
Антон Усов - статистика
Завершил карьеру
12 мая 1994 (32)
#99 | Полузащитник
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Вл
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 49 тур
Черноморец
3 : 0
27.05.2012
Торпедо Вл
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 48 тур
Торпедо Вл
5 : 2
21.05.2012
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 47 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
15.05.2012
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо Вл
1 : 1
13.04.2012
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо Вл
1 : 1
01.04.2012
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо Вл
3 : 1
07.11.2011
Торпедо
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Торпедо Вл
1 : 1
04.11.2011
Балтика
80' - 90'
Главные новости
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
1
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
Видео
«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
Черданцев – о самом дорогом летнем новичке «Спартака»: «Объективно разочаровывает»
18:41
6
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
17:38
11
Даку не устраивает позиция в «Спартаке»
17:31
7
«Боженька»: Ловчев назвал лучшего футболиста в истории
17:17
2
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+