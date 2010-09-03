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    Арнор-Свейнн Адалстейнссон - статистика

    Имя Арнор-Свейнн
    Фамилия Адалстейнссон
    Команда Брейдаблик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 января 1986 (37 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Исландия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.10.2011 Был в запасе Португалия 5:3 Исландия
    06.09.2011 Был в запасе Исландия 1:0 Кипр
    02.09.2011 Был в запасе Норвегия 1:0 Исландия
    04.06.2011 Был в запасе Исландия 0:2 Дания
    12.10.2010 85' -90' Исландия 1:3 Португалия
    07.09.2010 Был в запасе Дания 1:0 Исландия
    03.09.2010 76' -90' Исландия 1:2 Норвегия
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