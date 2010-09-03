Арнор-Свейнн Адалстейнссон - статистика
|Имя
|Арнор-Свейнн
|Фамилия
|Адалстейнссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1986 (37 лет)
|Имя
|Арнор-Свейнн
|Фамилия
|Адалстейнссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1986 (37 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Исландия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.10.2011
|Был в запасе
|Португалия
|5:3
|Исландия
|06.09.2011
|Был в запасе
|Исландия
|1:0
|Кипр
|02.09.2011
|Был в запасе
|Норвегия
|1:0
|Исландия
|04.06.2011
|Был в запасе
|Исландия
|0:2
|Дания
|12.10.2010
|85' -90'
|Исландия
|1:3
|Португалия
|07.09.2010
|Был в запасе
|Дания
|1:0
|Исландия
|03.09.2010
|76' -90'
|Исландия
|1:2
|Норвегия