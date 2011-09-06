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Расписание матчей
Евро-2024
Исландия - Кипр
Исландия - Кипр: обзор матча 06 сентября 2011
Исландия
06.09.2011, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 10 тур
1 : 0
Завершен
Кипр
5'
К. Сигторссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Кипр
Замена
М. Вилхьялмссон
️️️️
Й. Гудмундссон
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
К. Сигторссон
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
К. Павлу
️️️️
К. Хараламбидис
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Н. Александру
Желтая карточка
К. Макридис
Замена
К. Макридис
️️️️
Я. Оккас
Желтая карточка
Д. Деметриу
Желтая карточка
Э. Йонссон
Желтая карточка
Я. Оккас
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Сигторссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
0
Кристьян Сигурдссон
ЦЗ
13
Йортур Вальгардссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
4
Эггерт Йонссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Параскевас Христу
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
0
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
0
Маринос Сациас
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
0
Яннис Оккас
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Исландия
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
3
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
18
Стейнтор Торстейнссон
ЦП
22
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
9
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Кипр
12
Тасос Киссас
ВР
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
6
Кириакос Павлу
ЦП
8
Антос Солому
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
4-5-1
1
Халльдорсон
0
Сигурдссон
3
Йонассон
2
Саеварссон
13
Вальгардссон
22
Гудьонсен
4
Йонссон
8
Бьярнасон
15
Даниэльссон
0
Гудмундссон
9
Сигторссон
3-5-2
1
Георгаллидес
0
Пурсайтидис
4
Меркис
0
Христу
10
Хараламбидис
4
Деметриу
11
Авраам
11
Александру
0
Сациас
0
Оккас
9
Христофи
0
Гудмундссон
22
Вилхьялмссон
22
Вилхьялмссон
0
Гудмундссон
9
Сигторссон
9
Сигурдарсон
9
Сигурдарсон
9
Сигторссон
8
Бьярнасон
11
Финнбогасон
11
Финнбогасон
8
Бьярнасон
10
Хараламбидис
6
Павлу
6
Павлу
10
Хараламбидис
11
Александру
7
Эфрем
7
Эфрем
11
Александру
0
Оккас
13
Макридис
13
Макридис
0
Оккас
Остались в запасе
Исландия
Кипр
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
18
Стейнтор Торстейнссон
ЦП
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
3
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
8
Антос Солому
ЦП
12
Тасос Киссас
ВР
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Остались в запасе
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
18
Стейнтор Торстейнссон
ЦП
12
Харалдур Бьорнссон
ВР
3
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
Остались в запасе
8
Антос Солому
ЦП
12
Тасос Киссас
ВР
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Статистика матча Исландия - Кипр
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
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