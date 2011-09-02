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Расписание матчей
Евро-2024
Норвегия - Исландия
Норвегия - Исландия: обзор матча 02 сентября 2011
Норвегия
02.09.2011, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 9 тур
1 : 0
Завершен
Исландия
88'
М. Абделлауе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Исландия
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Х. Даниэльссон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Абделлауе
Замена
С. Торстейнссон
️️️️
Й. Гудмундссон
Желтая карточка
С. Магнуссон
Замена
В. Палль Гуннарссон
️️️️
К. Сигторссон
Желтая карточка
Д. Браатен
Желтая карточка
И. Сигурдссон
Желтая карточка
Р. Гисласон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
3
Хетил Велер
ЦЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Исландия
0
Стефан-Логи Магнуссон
ВР
0
Индриди Сигурдссон
ЦЗ
3
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
4
Эггерт Йонссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Норвегия
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
0
Симен Бренне
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
10
Джон Карью
ЦФ
Исландия
0
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
18
Стейнтор Торстейнссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
22
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
3-2-3-2
1
Ярстейн
5
Хангеланд
14
Рууд
0
Парр
3
Велер
2
Хогли
0
Гриндхейм
5
Теттей
9
Хаугер
0
Хусеклепп
9
Абделлауе
4-5-1
0
Магнуссон
3
Фьолусон
6
Сигурдссон
2
Саеварссон
0
Сигурдссон
0
Гудмундссон
4
Йонссон
19
Гисласон
15
Даниэльссон
22
Гудьонсен
9
Сигторссон
0
Гудмундссон
18
Торстейнссон
18
Торстейнссон
0
Гудмундссон
9
Сигторссон
0
Гуннарссон
0
Гуннарссон
9
Сигторссон
15
Даниэльссон
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
15
Даниэльссон
Остались в запасе
Норвегия
Исландия
0
Симен Бренне
ЦП
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
10
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
17
Арон Гуннарссон
ЦП
22
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Остались в запасе
0
Симен Бренне
ЦП
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
10
Джон Карью
ЦФ
Остались в запасе
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
17
Арон Гуннарссон
ЦП
22
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
Главный тренер
Эгил Ольсен
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Статистика матча Норвегия - Исландия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
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Информация о матче
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