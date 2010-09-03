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Расписание матчей
Евро-2024
Исландия - Норвегия
Исландия - Норвегия: обзор матча 03 сентября 2010
Исландия
03.09.2010, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 1 тур
1 : 2
Завершен
Норвегия
38'
Х. Хельгусон
58'
Б. Хангеланд
75'
М. Абделлауе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Норвегия
Замена
Я. Солли
️️️️
М. Абделлауе
Замена
Р. Гисласон
️️️️
Й. Гудмундссон
Желтая карточка
Б. Хангеланд
Замена
Э. Рууд
️️️️
Э. Хусеклепп
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
В. Палль Гуннарссон
Замена
А. Адалстейнссон
️️️️
Г. Стейнссон
ГОЛ! 1:2!
М. Абделлауе
ГОЛ! 1:1!
Б. Хангеланд
Замена
С. Иверсен
️️️️
Б. Хельге Риисе
ГОЛ! 1:0!
Х. Хельгусон
Желтая карточка
А. Гуннарссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
0
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
0
Индриди Сигурдссон
ЦЗ
0
Кристьян Сигурдссон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
0
Гретар Стейнссон
ПЗ
4
Эггерт Йонссон
ЦП
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
0
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Норвегия
1
Йон Кнудсен
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
0
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
16
Бьорн Хельге Риисе
ПП
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Исландия
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
14
Эспен Рууд
ЦЗ
0
Вадим Демидов
ЦЗ
0
Ян-Гуннар Солли
ЛП
14
Рубен Йенссен
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
14
Стеффен Иверсен
ЦФ
4-3-1-1
0
Гуннарссон
0
Сигурдссон
0
Сигурдссон
5
Оттесен
0
Стейнссон
4
Йонссон
0
Гудмундссон
17
Гуннарссон
10
Сигурдссон
0
Хельгусон
4-4-2
1
Кнудсен
2
Хогли
3
Велер
5
Хангеланд
6
Риисе
16
Риисе
0
Гриндхейм
9
Хаугер
0
Педерсен
9
Абделлауе
0
Хусеклепп
0
Стейнссон
0
Адалстейнссон
0
Адалстейнссон
0
Стейнссон
0
Гуннарссон
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
0
Гуннарссон
0
Гудмундссон
19
Гисласон
19
Гисласон
0
Гудмундссон
0
Хусеклепп
14
Рууд
14
Рууд
0
Хусеклепп
9
Абделлауе
0
Солли
0
Солли
9
Абделлауе
16
Риисе
14
Иверсен
14
Иверсен
16
Риисе
Остались в запасе
Исландия
Норвегия
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
1
Руне Ярстейн
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Эгил Ольсен
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Руне Ярстейн
ВР
0
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Главный тренер
Эгил Ольсен
Статистика матча Исландия - Норвегия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
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10.06.2026
Исландия
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
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Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
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