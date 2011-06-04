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Расписание матчей
Евро-2024
Исландия - Дания
Исландия - Дания: обзор матча 04 июня 2011
Исландия
04.06.2011, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 7 тур
0 : 2
Завершен
Дания
60'
Л. Шоне
75'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Дания
Замена
Й. Гудмундссон
️️️️
Х. Хельгусон
ГОЛ! 0:2!
К. Эриксен
Желтая карточка
О. Скуласон
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
О. Скуласон
Замена
К. Поульсен
️️️️
В. Квист
ГОЛ! 0:1!
Л. Шоне
Замена
Л. Шоне
️️️️
М. Крон-Дели
Желтая карточка
К. Сигурдссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
0
Стефан-Логи Магнуссон
ВР
0
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
13
Бьярни Эйрикссон
ЦЗ
0
Кристьян Сигурдссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
0
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Дания
1
Томас Соренсен
ВР
17
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
0
Бо Свенссон
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
21
Ники Зимлинг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Исландия
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
18
Даниэль Васс
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
2
Кристиан Поульсен
ЦП
14
Каспер Лорентцен
ПВ
0
Мадс Юнкер
ЦФ
0
Мортен Скубо
ЦФ
4-3-1-2
0
Магнуссон
0
Хрейдарссон
0
Сигурдссон
2
Саеварссон
13
Эйрикссон
22
Гудьонсен
16
Скуласон
17
Гуннарссон
10
Сигурдссон
0
Хельгусон
9
Сигторссон
4-4-1-1
1
Соренсен
6
Якобсен
4
Кьер
0
Свенссон
17
Поульсен
10
Роммедаль
7
Квист
21
Зимлинг
2
Крон-Дели
10
Эриксен
11
Бендтнер
0
Хельгусон
0
Гудмундссон
0
Гудмундссон
0
Хельгусон
16
Скуласон
11
Финнбогасон
11
Финнбогасон
16
Скуласон
2
Крон-Дели
19
Шоне
19
Шоне
2
Крон-Дели
7
Квист
2
Поульсен
2
Поульсен
7
Квист
Остались в запасе
Исландия
Дания
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Стефан Андерсен
ВР
14
Каспер Лорентцен
ПВ
0
Мадс Юнкер
ЦФ
0
Мортен Скубо
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Стефан Андерсен
ВР
14
Каспер Лорентцен
ПВ
0
Мадс Юнкер
ЦФ
0
Мортен Скубо
ЦФ
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Исландия - Дания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
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