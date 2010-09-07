Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Дания - Исландия
Дания - Исландия: обзор матча 07 сентября 2010
Дания
07.09.2010, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 2 тур
1 : 0
Завершен
Исландия
90+1'
Т. Каленберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Исландия
+2
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Й. Гудмундссон
ГОЛ! 1:0!
Т. Каленберг
+1
Желтая карточка
М. Скубо
Желтая карточка
Р. Гисласон
Замена
К. Сигторссон
️️️️
Х. Хельгусон
Замена
М. Вингаард
️️️️
М. Крон-Дели
Замена
М. Скубо
️️️️
Н. Педерсен
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
Э. Йонссон
Замена
М. Юнкер
️️️️
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
16
Андерс Линдегаард
ВР
0
Леон Йессен
ЛЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
2
Кристиан Поульсен
ЦП
17
Никлас Педерсен
АП
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПП
Главный тренер
Мортен Ольсен
Исландия
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
0
Индриди Сигурдссон
ЦЗ
0
Кристьян Сигурдссон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
4
Эггерт Йонссон
ЦП
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
0
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Дания
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
14
Мартин Вингаард
ЛП
7
Вилльям Квист
ЦП
0
Мортен Скубо
ЦФ
0
Мадс Юнкер
ЦФ
Исландия
0
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
4-4-2
16
Линдегаард
0
Йессен
4
Кьер
4
Аггер
6
Якобсен
2
Крон-Дели
13
Каленберг
2
Поульсен
10
Роммедаль
10
Эриксен
17
Педерсен
4-4-1-1
12
Гуннлейфссон
0
Сигурдссон
2
Саеварссон
5
Оттесен
0
Сигурдссон
0
Гудмундссон
19
Гисласон
17
Гуннарссон
4
Йонссон
10
Сигурдссон
0
Хельгусон
2
Крон-Дели
14
Вингаард
14
Вингаард
2
Крон-Дели
17
Педерсен
0
Скубо
0
Скубо
17
Педерсен
10
Эриксен
0
Юнкер
0
Юнкер
10
Эриксен
0
Гудмундссон
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
0
Гудмундссон
0
Хельгусон
9
Сигторссон
9
Сигторссон
0
Хельгусон
Остались в запасе
Дания
Исландия
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
0
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Остались в запасе
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
Остались в запасе
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
0
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Олафур Йоханнессон
Статистика матча Дания - Исландия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Дуглас Макдональд
(Эдинбург)
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Дания
Исландия
Умер бывший главный тренер сборной Дании
15 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Эстония – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
6 октября
1
Эстония – Исландия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Умер бывший главный тренер сборной Дании
15 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
6 октября
1
Уэльс – Дания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Уэльс – Дания: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Эстония – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Эстония – Исландия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Исландия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Исландия – Болгария: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
2 октября
Люксембург – Исландия: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
28 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+