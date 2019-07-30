Том Шнелл - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Шнелл
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Том
|Фамилия
|Шнелл
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дюделанж
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|1:1
|Дюделанж (Дюделанж)
|28.11.2019
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|07.11.2019
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|2:5
|Севилья (Севилья)
|24.10.2019
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|03.10.2019
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:4
|Карабах (Агдам)
|19.09.2019
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:4
|Дюделанж (Дюделанж)
|29.08.2019
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|2:1
(5:4)п
|Арарат-Армения (Ереван)
|22.08.2019
|1' -90'
|Арарат-Армения (Ереван)
|2:1
|Дюделанж (Дюделанж)
|30.07.2019
|1' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:1
|Шкендия (Тетово)