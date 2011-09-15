Гервасио Нуньес - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Гервасио
|Фамилия
|Нуньес
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1988 (35 лет)
|Имя
|Гервасио
|Фамилия
|Нуньес
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1988 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Висла
|8
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2012
|1' -63'
|Стандард (Льеж)
|0:0
|Висла (Краков)
|32' 63'
|17.02.2012
|1' -90'
|Висла (Краков)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|15.12.2011
|1' -90'
|Висла (Краков)
|2:1
|Твенте (Энсхеде)
|01.12.2011
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Висла (Краков)
|04.11.2011
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|4:1
|Висла (Краков)
|20.10.2011
|1' -90'
|Висла (Краков)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)
|29.09.2011
|1' -85'
|Твенте (Энсхеде)
|4:1
|Висла (Краков)
|15.09.2011
|1' -84'
|Висла (Краков)
|1:3
|Оденсе (Оденсе)