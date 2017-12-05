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Бруно Сезар
Статистика
Бруно Сезар - статистика
Завершил карьеру
3 ноября 1988 (37)
#11 | Полузащитник
177 см | 73 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
4
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Барселона
2 : 0
05.12.2017
Спортинг
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Спортинг
3 : 1
22.11.2017
Олимпиакос
1' - 90'
43'
Лига чемпионов, 4 тур
Спортинг
1 : 1
31.10.2017
Ювентус
1' - 90'
20'
Лига чемпионов, 3 тур
Ювентус
2 : 1
18.10.2017
Спортинг
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Спортинг
0 : 1
27.09.2017
Барселона
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Олимпиакос
2 : 3
12.09.2017
Спортинг
72' - 90'
90'
Лига чемпионов, 4 раунд
ФКСБ
1 : 5
23.08.2017
Спортинг
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Спортинг
0 : 0
15.08.2017
ФКСБ
Был в запасе
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