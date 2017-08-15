Бруно Сезар - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Сезар
|Команда
|Васко да Гама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Вес
|73
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Сезар
|Команда
|Васко да Гама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|4
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2017
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|2:0
|Спортинг (Лиссабон)
|22.11.2017
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|3:1
|Олимпиакос (Пирей)
|43'
|31.10.2017
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|20'
|18.10.2017
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Спортинг (Лиссабон)
|27.09.2017
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|12.09.2017
|72' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:3
|Спортинг (Лиссабон)
|90'
|23.08.2017
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:5
|Спортинг (Лиссабон)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|0:0
|ФКСБ (Бухарест)