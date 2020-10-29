Ник Блекмэн - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Блекмэн
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бери
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|74
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Блекмэн
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бери
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2021
|68' -89'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|18.02.2021
|63' -89'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|10.12.2020
|85' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Сивасспор (Сивас)
|03.12.2020
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|26.11.2020
|54' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|05.11.2020
|1' -51'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Сивасспор (Сивас)
|1:2
|Маккаби (Тель-Авив)