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Ник Блекмэн
Статистика
Ник Блекмэн - статистика
Завершил карьеру
11 ноября 1989 (36), Бери
#9 | Нападающий
188 см | 74 кг
Англия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Сегунда 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маккаби
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Шахтер
1 : 0
25.02.2021
Маккаби
68' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Маккаби
0 : 2
18.02.2021
Шахтер
63' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Маккаби
1 : 0
10.12.2020
Сивасспор
85' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Карабах
1 : 1
03.12.2020
Маккаби
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Маккаби
1 : 1
26.11.2020
Вильярреал
54' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Вильярреал
4 : 0
05.11.2020
Маккаби
1' - 51'
Лига Европы, 2 тур
Сивасспор
1 : 2
29.10.2020
Маккаби
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