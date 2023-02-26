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    Дакс МакКарти - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Дакс
    Фамилия МакКарти
    Команда Нэшвилл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 апреля 1987 (35 лет)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 46' Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нэшвилл США. МЛС, 2 тур
    3'
    26.02.2023 Был в запасе Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нэшвилл 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -46' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    3'
    26.02.2023 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 2:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
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