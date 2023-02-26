Дакс МакКарти - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Дакс
|Фамилия
|МакКарти
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1987 (35 лет)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Дакс
|Фамилия
|МакКарти
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 1987 (35 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 46'
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|Нэшвилл
|США. МЛС, 2 тур
|3'
|26.02.2023
|Был в запасе
|Нэшвилл
|2:0
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нэшвилл
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -46'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3'
|26.02.2023
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)