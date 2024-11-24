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Дакс МакКарти
Статистика
Дакс МакКарти - статистика
Завершил карьеру
30 апреля 1987 (39)
#13 | Полузащитник
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Emirates Cup 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атланта Юнайтед
27
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/4 финала
Орландо Сити
1 : 0
24.11.2024
Атланта Юнайтед
1' - 69'
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
2 : 3
10.11.2024
Атланта Юнайтед
1' - 60'
19'
США. МЛС, 1/8 финала
Атланта Юнайтед
2 : 1
03.11.2024
Интер Майами
1' - 70'
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
2 : 1
26.10.2024
Атланта Юнайтед
1' - 79'
США. МЛС, MLS Cup - Play-In Round
Монреаль
2 : 2
23.10.2024
Атланта Юнайтед
74' - 90'
82'
США. МЛС, 49 тур
Орландо Сити
1 : 2
20.10.2024
Атланта Юнайтед
78' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
06.10.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
90' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
03.10.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
29.09.2024
Атланта Юнайтед
87' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
22.09.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
19.09.2024
Интер Майами
1' - 61'
15'
США. МЛС, 40 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
15.09.2024
Нэшвилл
71' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Шарлотт
0 : 1
01.09.2024
Атланта Юнайтед
65' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
25.08.2024
Атланта Юнайтед
1' - 61'
США. МЛС, 36 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
21.07.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
18.07.2024
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Монреаль
1 : 0
14.07.2024
Атланта Юнайтед
78' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
5 : 2
07.07.2024
Атланта Юнайтед
1' - 60'
США. МЛС, 30 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
04.07.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
30.06.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Сент-Луис
1 : 1
23.06.2024
Атланта Юнайтед
61' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
20.06.2024
Атланта Юнайтед
1' - 65'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
16.06.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
02.06.2024
Шарлотт
1' - 62'
США. МЛС, 22 тур
Интер Майами
1 : 3
30.05.2024
Атланта Юнайтед
1' - 83'
США. МЛС, 20 тур
Атланта Юнайтед
0 : 1
26.05.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Нэшвилл
1 : 1
18.05.2024
Атланта Юнайтед
84' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
1 : 0
16.05.2024
Атланта Юнайтед
1' - 74'
США. МЛС, 16 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
12.05.2024
Ди Си Юнайтед
46' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
05.05.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Чикаго Файр
0 : 0
28.04.2024
Атланта Юнайтед
78' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
21.04.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
14.04.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
07.04.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
3 : 0
31.03.2024
Чикаго Файр
85' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Торонто
2 : 0
24.03.2024
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
2 : 0
18.03.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
4 : 1
10.03.2024
Нью-Инглэнд Революшн
90' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
1 : 0
24.02.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
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