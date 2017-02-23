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Маор-Бар Бузагло
Статистика
Маор-Бар Бузагло - статистика
Завершил карьеру
14 января 1988 (38)
#11 | Нападающий
174 см
Израиль
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хапоэль БШ
7
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Бешикташ
2 : 1
23.02.2017
Хапоэль БШ
57' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Саутгемптон
1 : 1
08.12.2016
Хапоэль БШ
1' - 90'
79'
Лига Европы, 5 тур
Хапоэль БШ
3 : 2
24.11.2016
Интер
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Спарта
2 : 0
03.11.2016
Хапоэль БШ
1' - 62'
Лига Европы, 3 тур
Хапоэль БШ
0 : 1
20.10.2016
Спарта
68' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
29.09.2016
Саутгемптон
70' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Интер
0 : 2
15.09.2016
Хапоэль БШ
1' - 77'
69'
36'
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