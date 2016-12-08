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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Саутгемптон - Хапоэль БШ
Саутгемптон - Хапоэль БШ: обзор матча 08 декабря 2016
Саутгемптон
08.12.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
1 : 1
Завершен
Хапоэль БШ
90+1'
В. ван Дейк
79'
М. Бузагло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Хапоэль БШ
ГОЛ! 1:1!
В. ван Дейк
Пас отдал
Д. Тадич
90'
+1
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
П. Хейбьерг
82'
81'
Желтая карточка
Д. Гореш
79'
ГОЛ! 0:1!
М. Бузагло
Пас отдал
Ю. Шабтай
77'
Замена
Ю. Шабтай
️️️️
М. Корхут
68'
Замена
Л. Мараньан
️️️️
Б. Саар
61'
Желтая карточка
Ш. Тзедек
Замена
Д. Тадич
️️️️
Д. Симс
59'
56'
Замена
М. Гадир
️️️️
О. Хобан
Желтая карточка
Р. Бертранд
48'
45'
+1
Желтая карточка
М. Витор
42'
Желтая карточка
Д. Огочукву
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Остин
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
11
Джошуа Симс
ПВ
27
Натан Редмонд
ЛФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
26
Бен Биттон
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
7
Махаран Ради
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
28
Овидиу Хобан
ПП
9
Энтони Нвакаеме
ЛФ
9
Бен Саар
ЦФ
11
Маор-Бар Бузагло
РФ
Главный тренер
Барак Бахар
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
21
Ювал Шабтай
ЦП
22
Лусио Мараньан
ЦФ
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
4-3-1-2
17
Форстер
5
Бертранд
4
Йошида
4
ван Дейк
21
Соареш
10
Дэвис
21
Ромеу
23
Хейбьерг
11
Симс
27
Редмонд
32
Остин
4-3-3
1
Гореш
69
Корхут
4
Витор
5
Тзедек
26
Биттон
28
Хобан
30
Огочукву
7
Ради
11
Бузагло
9
Саар
9
Нвакаеме
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
11
Симс
10
Тадич
10
Тадич
11
Симс
32
Остин
7
Лонг
7
Лонг
32
Остин
69
Корхут
21
Шабтай
21
Шабтай
69
Корхут
9
Саар
22
Мараньан
22
Мараньан
9
Саар
28
Хобан
16
Гадир
16
Гадир
28
Хобан
Остались в запасе
Саутгемптон
Хапоэль БШ
21
Гарри Льюис
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
55
Гай Хаймов
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
55
Гай Хаймов
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Саутгемптон - Хапоэль БШ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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