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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Саутгемптон
Хапоэль БШ - Саутгемптон: обзор матча 29 сентября 2016
Хапоэль БШ
29.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Саутгемптон
Желтая карточка
Б. Саар
86'
85'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Н. Редмонд
Замена
О. Хобан
️️️️
М. Ради
80'
Замена
М. Бузагло
️️️️
М. Меликсон
70'
Замена
Б. Саар
️️️️
Л. Мараньан
63'
Желтая карточка
М. Витор
62'
35'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Д. Хэскет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
20
Лоай Таха
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
9
Энтони Нвакаеме
ЛП
7
Махаран Ради
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
24
Маор Меликсон
ПП
22
Лусио Мараньан
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
42
Джейк Хэскет
АП
8
Йорди Класи
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
21
Ювал Шабтай
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
8
Владимир Браун
ЦП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
9
Бен Саар
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
49
Олуфела Оломола
ЦФ
3-2-4-1
1
Гореш
69
Корхут
5
Тзедек
26
Биттон
4
Витор
20
Таха
9
Нвакаеме
7
Ради
30
Огочукву
24
Меликсон
22
Мараньан
4-1-3-1-1
17
Форстер
15
Мартина
4
Йошида
4
ван Дейк
23
Таргетт
21
Ромеу
8
Класи
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
42
Хэскет
7
Лонг
7
Ради
28
Хобан
28
Хобан
7
Ради
24
Меликсон
11
Бузагло
11
Бузагло
24
Меликсон
22
Мараньан
9
Саар
9
Саар
22
Мараньан
27
Редмонд
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
27
Редмонд
42
Хэскет
10
Тадич
10
Тадич
42
Хэскет
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Саутгемптон
21
Ювал Шабтай
ЦП
55
Гай Хаймов
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
49
Олуфела Оломола
ЦФ
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
21
Ювал Шабтай
ЦП
55
Гай Хаймов
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
Остались в запасе
49
Олуфела Оломола
ЦФ
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Хапоэль БШ - Саутгемптон
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Тото Тернер
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