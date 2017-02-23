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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Хапоэль БШ
Бешикташ - Хапоэль БШ: обзор матча 23 февраля 2017
Бешикташ
23.02.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Хапоэль БШ
17'
В. Абубакар
87'
Д. Тосун
64'
Э. Нвакаеме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Хапоэль БШ
Желтая карточка
Марсело
90'
90'
Желтая карточка
Э. Барда
ГОЛ! 2:1!
Д. Тосун
Пас отдал
О. Озякуп
87'
Замена
Д. Тосун
️️️️
В. Абубакар
79'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Н. Уйсал
72'
70'
Замена
Э. Барда
️️️️
Б. Саар
64'
Замена
М. Меликсон
️️️️
М. Гадир
64'
ГОЛ! 1:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Б. Тургеман
Замена
Т. Арслан
️️️️
Р. Куарежма
61'
57'
Замена
М. Бузагло
️️️️
В. Браун
ГОЛ! 1:0!
В. Абубакар
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
94
Талиска
АП
20
Неджип Уйсал
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Хапоэль БШ
31
Соуза Вилльям
ВР
1
Давид Гореш
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
9
Энтони Нвакаеме
ЛП
30
Джон Огочукву
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
8
Владимир Браун
ЦП
9
Бен Саар
ПП
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
26
Бен Биттон
ЦЗ
24
Маор Меликсон
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
10
Элианив Барда
ЦФ
16
Нив Жрихан
ЦФ
4-2-1-3
31
Фабри
33
Нукан
6
Тошич
6
Марсело
32
Бек
88
Инлер
20
Уйсал
94
Талиска
9
Абубакар
7
Куарежма
8
Бабел
2-1-5-1
31
Вилльям
17
Охайон
5
Тзедек
3
Тургеман
9
Саар
30
Огочукву
28
Хобан
8
Браун
9
Нвакаеме
16
Гадир
7
Куарежма
30
Арслан
30
Арслан
7
Куарежма
20
Уйсал
15
Озякуп
15
Озякуп
20
Уйсал
9
Абубакар
23
Тосун
23
Тосун
9
Абубакар
16
Гадир
24
Меликсон
24
Меликсон
16
Гадир
8
Браун
11
Бузагло
11
Бузагло
8
Браун
9
Саар
10
Барда
10
Барда
9
Саар
Остались в запасе
Бешикташ
Хапоэль БШ
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
55
Гай Хаймов
ВР
26
Бен Биттон
ЦЗ
7
Махаран Ради
ЦП
16
Нив Жрихан
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Остались в запасе
55
Гай Хаймов
ВР
26
Бен Биттон
ЦЗ
7
Махаран Ради
ЦП
16
Нив Жрихан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Бешикташ - Хапоэль БШ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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