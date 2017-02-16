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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Бешикташ
Хапоэль БШ - Бешикташ: обзор матча 16 февраля 2017
Хапоэль БШ
16.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Бешикташ
44'
Э. Барда
42'
С. Вилльям (АГ)
60'
Д. Тосун
90+3'
А. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Бешикташ
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
А. Хатчинсон
Пас отдал
Талиска
90'
+2
Замена
О. Сисманоглу
️️️️
Д. Тосун
90'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Р. Куарежма
Замена
Б. Саар
️️️️
Э. Барда
79'
74'
Замена
Талиска
️️️️
Т. Арслан
Замена
М. Охана
️️️️
О. Хобан
67'
60'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тосун
Пас отдал
Д. Тошич
Замена
М. Гадир
️️️️
М. Меликсон
58'
ГОЛ! 1:1!
Э. Барда
44'
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Вилльям
Желтая карточка
Ш. Тзедек
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
31
Соуза Вилльям
ВР
1
Давид Гореш
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
9
Энтони Нвакаеме
ЛП
30
Джон Огочукву
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
24
Маор Меликсон
ПП
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
АП
20
Неджип Уйсал
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
18
Майкл Охана
ЦФ
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
94
Талиска
АП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
2-1-5-1
31
Вилльям
5
Тзедек
26
Биттон
3
Тургеман
9
Нвакаеме
30
Огочукву
28
Хобан
7
Ради
24
Меликсон
10
Барда
4-2-1-3
31
Фабри
6
Марсело
77
Генюл
6
Тошич
3
Митрович
20
Уйсал
13
Хатчинсон
30
Арслан
23
Тосун
8
Бабел
7
Куарежма
28
Хобан
18
Охана
18
Охана
28
Хобан
24
Меликсон
16
Гадир
16
Гадир
24
Меликсон
10
Барда
9
Саар
9
Саар
10
Барда
7
Куарежма
88
Инлер
88
Инлер
7
Куарежма
30
Арслан
94
Талиска
94
Талиска
30
Арслан
23
Тосун
77
Сисманоглу
77
Сисманоглу
23
Тосун
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Бешикташ
55
Гай Хаймов
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
55
Гай Хаймов
ВР
17
Матан Охайон
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Хапоэль БШ - Бешикташ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Тото Тернер
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