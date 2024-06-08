Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ян Казаев - статистика

Завершил карьеру
26 ноября 1991 (34)
#53 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Челябинск
11
1
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Родина-2
1 : 3
08.06.2024
Челябинск
46' - 90'
70'
58'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Челябинск
1 : 1
03.06.2024
Муром
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Челябинск
1 : 2
30.05.2024
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Челябинск
2 : 1
22.05.2024
Ротор
61' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Челябинск
0 : 0
19.05.2024
Уфа
1' - 55'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Челябинск
1 : 1
15.05.2024
Сибирь
1' - 62'
13'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Челябинск
5 : 0
11.05.2024
Чайка
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Ротор
1 : 0
05.05.2024
Челябинск
1' - 53'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Краснодар-2
0 : 0
28.04.2024
Челябинск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Металлург Л
2 : 2
24.04.2024
Челябинск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Муром
3 : 2
20.04.2024
Челябинск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Челябинск
0 : 0
14.04.2024
Велес
1' - 83'
45'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Уфа
2 : 0
07.04.2024
Челябинск
1' - 90'
70'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Сибирь
3 : 1
03.04.2024
Челябинск
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Чайка
1 : 1
30.03.2024
Челябинск
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Челябинск
1 : 0
10.03.2024
Металлург Л
1' - 64'
Главные новости
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
1
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
1
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+