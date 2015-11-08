Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Шастов - статистика

Завершил карьеру
10 января 1988 (38)
#6 | Защитник
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Вл
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Спартак К
1 : 0
08.11.2015
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Сочи
2 : 3
27.10.2015
Торпедо Вл
1' - 30'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Торпедо Вл
2 : 2
17.10.2015
Домодедово
1' - 68'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Волга
1 : 2
11.10.2015
Торпедо Вл
84' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Торпедо Вл
3 : 2
05.10.2015
Знамя Труда
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 2
01.10.2015
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Торпедо Вл
0 : 0
27.09.2015
Москва
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Карелия
3 : 0
21.09.2015
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 1
15.09.2015
Псков
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Строгино
0 : 0
08.09.2015
Торпедо Вл
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Торпедо Вл
2 : 1
01.09.2015
ЦРФСО
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Коломна
1 : 3
25.08.2015
Торпедо Вл
58' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.08.2015
Спартак К
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Торпедо Вл
2 : 0
04.08.2015
Сочи
80' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Текстильщик
1 : 0
20.07.2015
Торпедо Вл
Был в запасе
Главные новости
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
1
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
3
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+