Статистика по турнирам

Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011