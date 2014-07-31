Миндаугас Панка - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Миндаугас
|Фамилия
|Панка
|Команда
|Хапоэль Ирони
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алитус
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Миндаугас
|Фамилия
|Панка
|Команда
|Хапоэль Ирони
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алитус
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль Ирони
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2014
|1' -74'
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)
|1:2
|Динамо (Москва)
|31.07.2014
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)