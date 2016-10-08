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    Левон Айрапетян - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Левон
    Фамилия Айрапетян
    Команда Пршибрам
    Состав Основной
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 апреля 1989 (33 года)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армения 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.09.2017 1' -90' Армения 1:4 Дания
    01.09.2017 Был в запасе Румыния 1:0 Армения
    10.06.2017 Был в запасе Черногория 4:1 Армения
    26.03.2017 1' -90' Армения 2:0 Казахстан
    11.11.2016 1' -90' Армения 3:2 Черногория
    11.10.2016 1' -90' Польша 2:1 Армения
    08.10.2016 1' -90' Армения 0:5 Румыния
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