Левон Айрапетян - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Левон
|Фамилия
|Айрапетян
|Команда
|Пршибрам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|173
|Имя
|Левон
|Фамилия
|Айрапетян
|Команда
|Пршибрам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Армения
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.09.2017
|1' -90'
|Армения
|1:4
|Дания
|01.09.2017
|Был в запасе
|Румыния
|1:0
|Армения
|10.06.2017
|Был в запасе
|Черногория
|4:1
|Армения
|26.03.2017
|1' -90'
|Армения
|2:0
|Казахстан
|11.11.2016
|1' -90'
|Армения
|3:2
|Черногория
|11.10.2016
|1' -90'
|Польша
|2:1
|Армения
|08.10.2016
|1' -90'
|Армения
|0:5
|Румыния