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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Армения - Казахстан
Армения - Казахстан: обзор матча 26 марта 2017
Армения
26.03.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 5 тур
2 : 0
Завершен
Казахстан
73'
Г. Мхитарян
75'
А. Озбилиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Казахстан
87'
Замена
М. Байжанов
️️️️
Б. Исламхан
82'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
И. Куат
79'
Замена
С. Мужиков
️️️️
Е. Тунгышбаев
Желтая карточка
А. Озбилиз
77'
ГОЛ! 2:0!
А. Озбилиз
Пас отдал
К. Оганесян
75'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Т. Барсегян
73'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
А. Саркисов
70'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
М. Пиццелли
65'
64'
Вторая желтая
С. Малый
54'
Желтая карточка
А. Тагыберген
Желтая карточка
В. Ароян
48'
Желтая карточка
А. Саркисов
28'
20'
Желтая карточка
С. Малый
18'
Желтая карточка
А. Бейсебеков
Замена
Т. Барсегян
️️️️
Г. Казарян
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
22
Гор Малакян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
12
Геворг Казарян
ЛФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Артур Петросян
Казахстан
1
Давид Лория
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
14
Азат Нургалиев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
23
Еркебулан Тунгышбаев
ПП
Армения
12
Григор Меликсетян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
6
Артур Карташян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
17
Артак Едигарян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
14
Артем Симонян
АП
9
Руслан Корян
ЦФ
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
Казахстан
0
Алмат Бекбаев
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
21
Григорий Сартаков
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
15
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
13
Мардан Толебек
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
15
Максат Байжанов
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
3-2-3-2
12
Бегларян
2
Андоньян
2
Восканян
3
Ароян
20
Айрапетян
13
Оганесян
18
Мхитарян
22
Малакян
8
Пиццелли
12
Казарян
11
Саркисов
3-2-3-1
1
Лория
17
Нусербаев
5
Куат
21
Бейсебеков
16
Суюмбаев
18
Шомко
23
Тунгышбаев
8
Тагыберген
14
Нургалиев
9
Исламхан
12
Казарян
11
Барсегян
11
Барсегян
12
Казарян
11
Саркисов
0
Озбилиз
0
Озбилиз
11
Саркисов
8
Пиццелли
22
Манучарян
22
Манучарян
8
Пиццелли
5
Куат
0
Дмитренко
0
Дмитренко
5
Куат
23
Тунгышбаев
7
Мужиков
7
Мужиков
23
Тунгышбаев
9
Исламхан
15
Байжанов
15
Байжанов
9
Исламхан
Остались в запасе
Армения
Казахстан
14
Артем Симонян
АП
12
Григор Меликсетян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
6
Артур Карташян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
17
Артак Едигарян
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Артур Петросян
21
Григорий Сартаков
ЦЗ
0
Алмат Бекбаев
ВР
15
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
1
Стас Покатилов
ВР
13
Мардан Толебек
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
14
Артем Симонян
АП
12
Григор Меликсетян
ВР
16
Анатолий Айвазов
ВР
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
6
Артур Карташян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
17
Артак Едигарян
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
Остались в запасе
21
Григорий Сартаков
ЦЗ
0
Алмат Бекбаев
ВР
15
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
1
Стас Покатилов
ВР
13
Мардан Толебек
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Артур Петросян
Статистика матча Армения - Казахстан
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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