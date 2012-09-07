Валерий Алексанян - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Алексанян
|Команда
|Улисc
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 1984 (38 лет)
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Алексанян
|Команда
|Улисc
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 1984 (38 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Армения
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|Был в запасе
|Италия
|2:2
|Армения
|11.10.2013
|12' -90'
|Армения
|2:1
|Болгария
|11.06.2013
|1' -90'
|Дания
|0:4
|Армения
|19'
|07.06.2013
|1' -90'
|Армения
|0:1
|Мальта
|26.03.2013
|1' -90'
|Армения
|0:3
|Чехия
|12.10.2012
|1' -90'
|Армения
|1:3
|Италия
|81'
|11.09.2012
|Был в запасе
|Болгария
|1:0
|Армения
|07.09.2012
|79' -90'
|Мальта
|0:1
|Армения