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    Валерий Алексанян - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Валерий
    Фамилия Алексанян
    Команда Улисc
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 сентября 1984 (38 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армения 6 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 Был в запасе Италия 2:2 Армения
    11.10.2013 12' -90' Армения 2:1 Болгария
    11.06.2013 1' -90' Дания 0:4 Армения
    19'
    07.06.2013 1' -90' Армения 0:1 Мальта
    26.03.2013 1' -90' Армения 0:3 Чехия
    12.10.2012 1' -90' Армения 1:3 Италия
    81'
    11.09.2012 Был в запасе Болгария 1:0 Армения
    07.09.2012 79' -90' Мальта 0:1 Армения
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