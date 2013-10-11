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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Армения - Болгария
Армения - Болгария: обзор матча 11 октября 2013
Армения
11.10.2013, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
2 : 1
Завершен
Болгария
45'
А. Озбилиз
87'
Ю. Мовсисян
61'
И. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Болгария
Замена
Д. Маноян
️️️️
А. Саркисов
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
В. Минев
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Г. Мхитарян
87'
76'
Замена
В. Христов
️️️️
Г. Миланов
69'
Замена
Х. Златински
️️️️
Э. Гаргоров
63'
Вторая желтая
С. Дьяков
61'
ГОЛ! 1:1!
И. Попов
59'
Замена
А. Тонев
️️️️
С. Манолев
Замена
М. Пиццелли
️️️️
А. Озбилиз
54'
50'
Желтая карточка
С. Дьяков
ГОЛ! 1:0!
А. Озбилиз
45'
44'
Красная карточка
Н. Бодуров
Замена
В. Алексанян
️️️️
Р. Арзуманян
12'
Желтая карточка
Р. Арзуманян
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Роман Березовский
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
14
Веселин Минев
ОП
18
Владимир Гаджев
ОП
0
Эмиль Гаргоров
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
21
Светослав Дьяков
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Артур Авагян
ЛЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
7
Агван Папикян
ЛВ
21
Давит Маноян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
20
Артак Дашян
АП
0
Эдгар Малакян
ПП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
23
Иордан Христов
ЦЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
10
Христо Златински
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
18
Маркиньос
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
15
Венцислав Христов
ЦФ
4-4-2
1
Березовский
20
Айрапетян
5
Арзуманян
0
Мкоян
13
Оганесян
18
Мхитарян
6
Мкртчян
12
Казарян
0
Озбилиз
11
Саркисов
0
Мовсисян
4-2-4
1
Стоянов
11
Манолев
5
Бодуров
16
Иванов
3
Занев
14
Минев
18
Гаджев
9
Попов
17
Миланов
21
Дьяков
0
Гаргоров
5
Арзуманян
0
Алексанян
0
Алексанян
5
Арзуманян
11
Саркисов
21
Маноян
21
Маноян
11
Саркисов
0
Озбилиз
8
Пиццелли
8
Пиццелли
0
Озбилиз
0
Гаргоров
10
Златински
10
Златински
0
Гаргоров
11
Манолев
20
Тонев
20
Тонев
11
Манолев
17
Миланов
15
Христов
15
Христов
17
Миланов
Остались в запасе
Армения
Болгария
4
Артур Авагян
ЛЗ
7
Агван Папикян
ЛВ
0
Геворг Каспаров
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
20
Артак Дашян
АП
0
Эдгар Малакян
ПП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
23
Иордан Христов
ЦЗ
13
Николай Михайлов
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
18
Маркиньос
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
4
Артур Авагян
ЛЗ
7
Агван Папикян
ЛВ
0
Геворг Каспаров
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
20
Артак Дашян
АП
0
Эдгар Малакян
ПП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Остались в запасе
23
Иордан Христов
ЦЗ
13
Николай Михайлов
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
18
Маркиньос
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Армения - Болгария
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Раздан
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