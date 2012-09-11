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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Армения
Болгария - Армения: обзор матча 11 сентября 2012
Болгария
11.09.2012, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
1 : 0
Завершен
Армения
44'
С. Манолев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Армения
Желтая карточка
Э. Гаргоров
90'
Замена
Э. Гаргоров
️️️️
И. Попов
79'
77'
Вторая желтая
Г. Казарян
76'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Едигарян
Вторая желтая
С. Дьяков
74'
73'
Красная карточка
М. Пиццелли
Желтая карточка
Н. Михайлов
73'
Замена
Д. Рангелов
️️️️
И. Мицански
66'
61'
Желтая карточка
А. Едигарян
Замена
Г. Сармов
️️️️
В. Гаджев
60'
58'
Желтая карточка
Г. Казарян
58'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
56'
Желтая карточка
А. Едигарян
54'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
А. Озбилиз
ГОЛ! 1:0!
С. Манолев
Пас отдал
И. Попов
44'
43'
Замена
А. Едигарян
️️️️
Л. Айрапетян
Желтая карточка
С. Дьяков
42'
Желтая карточка
Г. Миланов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
12
Йордан Милиев
ЛАЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПАЗ
18
Владимир Гаджев
ОП
14
Веселин Минев
ОП
19
Илиян Мицански
ЦП
21
Светослав Дьяков
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
0
Саркис Овсепян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Болгария
0
Стоян Колев
ВР
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
0
Борис Галчев
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
0
Эмиль Гаргоров
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
0
Цветан Генков
ЦФ
Армения
2
Алекс
ЦЗ
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
17
Завен Бадоян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
2-4-3-1
13
Михайлов
5
Бодуров
16
Иванов
12
Милиев
18
Гаджев
14
Минев
11
Манолев
19
Мицански
21
Дьяков
17
Миланов
9
Попов
4-5-1
0
Каспаров
0
Овсепян
5
Арзуманян
0
Мкоян
20
Айрапетян
18
Мхитарян
12
Казарян
6
Мкртчян
7
Едигарян
0
Озбилиз
0
Мовсисян
18
Гаджев
8
Сармов
8
Сармов
18
Гаджев
9
Попов
0
Гаргоров
0
Гаргоров
9
Попов
19
Мицански
8
Рангелов
8
Рангелов
19
Мицански
20
Айрапетян
17
Едигарян
17
Едигарян
20
Айрапетян
0
Озбилиз
8
Пиццелли
8
Пиццелли
0
Озбилиз
7
Едигарян
11
Саркисов
11
Саркисов
7
Едигарян
Остались в запасе
Болгария
Армения
0
Борис Галчев
ЦП
0
Стоян Колев
ВР
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
20
Александар Тонев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
0
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
17
Завен Бадоян
ЦФ
2
Алекс
ЦЗ
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
21
Давит Маноян
ЦП
Главный тренер
Вардан Минасян
Остались в запасе
0
Борис Галчев
ЦП
0
Стоян Колев
ВР
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
20
Александар Тонев
ЦП
16
Илья Миланов
ПП
0
Цветан Генков
ЦФ
Остались в запасе
17
Завен Бадоян
ЦФ
2
Алекс
ЦЗ
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
21
Давит Маноян
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Вардан Минасян
Статистика матча Болгария - Армения
4
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Информация о матче
Стадион:
Васил Левски
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