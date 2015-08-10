Дмитрий Вершинин - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Вершинин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|68
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Вершинин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2015
|83' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|26.10.2015
|83' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|20.10.2015
|67' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|15.09.2015
|64' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Волга (Ульяновск)
|09.09.2015
|70' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|03.09.2015
|89' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|28.08.2015
|45' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|21.08.2015
|1' -34'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|46' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|10.08.2015
|1' -60'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)